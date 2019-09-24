На границе Пакистана и Индии произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло днем на территории Пакистана неподалеку от границы с Индией. Как передает Report, об этом сообщает Метеорологический департамент.

Землетрясение было зафиксировано примерно в 173 километрах к северо-западу от города Лахор, второго по величине после Карачи. Подземные толчки при этом ощущались не только в Пакистане, но и в соседней Индии, о чем сообщили пользователи социальных сетей из этой страны.

О возможных разрушениях, жертвах и пострадавших пока не сообщалось.