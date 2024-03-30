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На границе Литвы и Беларуси скопилось свыше 900 фур

На границе Литвы и Беларуси скопилось свыше 900 фур Свыше 900 грузовиков застряли в очередях на двух контрольно-пропускных пунктах (КПП) Литвы на границе с Беларусью.
Другие страны
30 марта 2024 г. 17:28
На границе Литвы и Беларуси скопилось свыше 900 фур

Свыше 900 грузовиков застряли в очередях на двух контрольно-пропускных пунктах (КПП) Литвы на границе с Беларусью.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД Литвы.

Большое скопление автомобилей вызвано тем, что штатно функционируют лишь два КПП после закрытия переходов в Лаворишкесе и Райгардасе.

По данным МИД, в литовской деревне Медининкай в заторе было зарегистрировано 440 фур с ожидаемым пропуском через границу в течение 68 часов. На переходе в городе Шальчининкай в пробке скопилось 490 грузовых автомобилей с вероятным пропуском через границу в течение 82 часов.

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