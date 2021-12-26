О нас
Report Georgia
Аудио новости

На границе Кыргызстана с Таджикистаном возникла напряженность

На границе Кыргызстана с Таджикистаном возникла напряженность Погранслужба Кыргызстана перешла на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном: граждане соседней страны кидали камнями в машины кыргызстанцев, в ответ кыргызский пограничник стрелял в воздух.
Другие страны
26 декабря 2021 г. 05:26
На границе Кыргызстана с Таджикистаном возникла напряженность

Погранслужба Кыргызстана перешла на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном: граждане соседней страны кидали камнями в машины кыргызстанцев, в ответ кыргызский пограничник стрелял в воздух.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе погранведомства.

По данным кыргызских пограничников, в субботу зафиксировано скопление военных Таджикистана близ границы напротив киргизских сел Дамба и Максат, а на одном из пограничных постов таджикские военные установили миномет. Вскоре после этого в приграничном районе в местности Эки-Таш произошел инцидент со стрельбой: граждане Таджикистана закидали камнями машины кыргызстанцев, чтобы остановить конфликт кыргызский пограничник вынужден был стрелять в воздух, отмечает ведомство.

"Сразу после инцидента в местности Эки-Таш состоялась встреча начальников пограничных застав Кыргызстана и Таджикистана, которые с целью стабилизации обстановки выставили дополнительные пограничные наряды. Таджикская сторона сообщила, что проводит поиск лиц, причастных к инциденту… Подразделения пограничной службы (Кыргызстан- ред.), дислоцированные на данном участке госграницы, переведены на усиленный вариант несения службы", - заявил представитель ведомства.

Уточняется, что сейчас ситуация там "относительно стабильная". "Пограничная служба ГКНБ КР (Госкомитета нацбезопасности Кыргызской республики - ред.) отслеживает и контролирует обстановку на данном участке", - подчеркнули в ведомстве.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan-Tacikistan sərhədində insident olub

Самое читаемое

Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
21 декабря 2021 г. 04:43
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
20 декабря 2021 г. 12:24
Стал известен победитель Детского Евровидения - 2021
Стал известен победитель "Детского Евровидения - 2021"
19 декабря 2021 г. 21:36
Стоимость золота вновь снизилась
Стоимость золота вновь снизилась
20 декабря 2021 г. 19:45
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
22 декабря 2021 г. 05:11
Эксперт: Российские миротворцы дают возможность французскому кандидату заработать очки на выборах
Эксперт: Российские миротворцы дают возможность французскому кандидату заработать очки на выборах
23 декабря 2021 г. 11:41
В Баку на 22 улицах созданы 106 одноуровневых пешеходных переходов
В Баку на 22 улицах созданы 106 одноуровневых пешеходных переходов
20 декабря 2021 г. 11:18
Сегодня пройдет конкурс песни Детское Евровидение-2021
ФотоСегодня пройдет конкурс песни "Детское Евровидение-2021"
19 декабря 2021 г. 11:00
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег
19 декабря 2021 г. 12:15
Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами из Шуши
Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами из Шуши
25 декабря 2021 г. 17:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi