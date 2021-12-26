На границе Кыргызстана с Таджикистаном возникла напряженность

Погранслужба Кыргызстана перешла на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном: граждане соседней страны кидали камнями в машины кыргызстанцев, в ответ кыргызский пограничник стрелял в воздух.

Погранслужба Кыргызстана перешла на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном: граждане соседней страны кидали камнями в машины кыргызстанцев, в ответ кыргызский пограничник стрелял в воздух.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе погранведомства.

По данным кыргызских пограничников, в субботу зафиксировано скопление военных Таджикистана близ границы напротив киргизских сел Дамба и Максат, а на одном из пограничных постов таджикские военные установили миномет. Вскоре после этого в приграничном районе в местности Эки-Таш произошел инцидент со стрельбой: граждане Таджикистана закидали камнями машины кыргызстанцев, чтобы остановить конфликт кыргызский пограничник вынужден был стрелять в воздух, отмечает ведомство.

"Сразу после инцидента в местности Эки-Таш состоялась встреча начальников пограничных застав Кыргызстана и Таджикистана, которые с целью стабилизации обстановки выставили дополнительные пограничные наряды. Таджикская сторона сообщила, что проводит поиск лиц, причастных к инциденту… Подразделения пограничной службы (Кыргызстан- ред.), дислоцированные на данном участке госграницы, переведены на усиленный вариант несения службы", - заявил представитель ведомства.

Уточняется, что сейчас ситуация там "относительно стабильная". "Пограничная служба ГКНБ КР (Госкомитета нацбезопасности Кыргызской республики - ред.) отслеживает и контролирует обстановку на данном участке", - подчеркнули в ведомстве.