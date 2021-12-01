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На границе Кыргызстана и Таджикистана сообщили о выстрелах

На границе Кыргызстана и Таджикистана сообщили о выстрелах Пограничники Кыргызстана сообщили, что в среду вечером неизвестные произвели несколько выстрелов с территории Таджикистана на спорном участке границы, в настоящий момент ситуация спокойная.
Другие страны
1 декабря 2021 г. 23:28
На границе Кыргызстана и Таджикистана сообщили о выстрелах

Пограничники Кыргызстана сообщили, что в среду вечером неизвестные произвели несколько выстрелов с территории Таджикистана на спорном участке границы, в настоящий момент ситуация спокойная.

Как передает Report, об этом информировало кыргызское информагентство АКИпресс, ссылаясь на пресс-отдел Пограничной службы (ПС) Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

По данным пресс-службы погранведомства, в среду около 21:00 по местному времени (около 19:00, бакинское время) в местности Дахма Баткенской области Кыргызстана вблизи условной линии границы неизвестные лица произвели 7-8 выстрелов со стороны Таджикистана. Предположительно, выстрелы были произведены из охотничьего ружья.

С целью выяснения обстоятельств происшествия на место незамедлительно прибыли начальники пограничных застав Кыргызстана и Таджикистана, они договорились о проведении мероприятий по поиску лиц, причастных к стрельбе, сообщает пресс-служба ПС ГКНБ Кыргызстана.

Об инциденте были проинформированы правоохранительные органы и органы местной власти двух стран. Пограничный представитель Кыргызстана по Баткенскому направлению Кыялбек Толонбаев провел телефонные переговоры с пограничным представителем Таджикистана по Согдийскому направлению, обсудив мероприятия по недопущению провокаций на государственной границе. "По состоянию на 22:30 (20:30 – ред.) обстановка на данном участке государственной границы характеризуется как стабильная, но с элементами напряженности", - цитирует АКИпресс сообщение ПС ГКНБ.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan-Tacikistan sərhədində atışma olub

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