О нас

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт между местными жителями

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт между местными жителями На кыргызско-таджикской границе произошел конфликт между местными жителями, гражданин Кыргызстана сделал три предупредительных выстрела в воздух.
Другие страны
3 декабря 2022 г. 21:36
На границе Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт между местными жителями

На кыргызско-таджикской границе произошел конфликт между местными жителями, гражданин Кыргызстана сделал три предупредительных выстрела в воздух.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила погранслужба Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана.

Во время проезда в сторону села Дахма через село Сомониен (Таджикистан) произошла перепалка между гражданином Кыргызстана и гражданами Таджикистана, которые начали нецензурно выражаться в адрес кыргыза. Между ними завязалась драка.

"С целью недопущения эскалации конфликта и разгона граждан кыргызстанец применил охотничье оружие, сделав три предупредительных выстрела в воздух. Для выяснения обстоятельств и причин произошедшего в настоящее время проводится встреча на уровне пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана по Баткенскому и Исфаринскому участку", - отметили в ведомстве.

Таджикская сторона сообщила о госпитализации одного человека.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan və Tacikistan sərhədində yerli sakinlər arasında münaqişə baş verib

Экслюзивные новости

Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
2 декабря 2022 г. 20:12
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
2 декабря 2022 г. 11:10
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
1 декабря 2022 г. 22:43
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
29 ноября 2022 г. 14:15
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
28 ноября 2022 г. 16:46
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
28 ноября 2022 г. 15:07
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
24 ноября 2022 г. 20:47
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
23 ноября 2022 г. 14:27
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi