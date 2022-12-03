На границе Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт между местными жителями

На кыргызско-таджикской границе произошел конфликт между местными жителями, гражданин Кыргызстана сделал три предупредительных выстрела в воздух.

На кыргызско-таджикской границе произошел конфликт между местными жителями, гражданин Кыргызстана сделал три предупредительных выстрела в воздух.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила погранслужба Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана.

Во время проезда в сторону села Дахма через село Сомониен (Таджикистан) произошла перепалка между гражданином Кыргызстана и гражданами Таджикистана, которые начали нецензурно выражаться в адрес кыргыза. Между ними завязалась драка.

"С целью недопущения эскалации конфликта и разгона граждан кыргызстанец применил охотничье оружие, сделав три предупредительных выстрела в воздух. Для выяснения обстоятельств и причин произошедшего в настоящее время проводится встреча на уровне пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана по Баткенскому и Исфаринскому участку", - отметили в ведомстве.

Таджикская сторона сообщила о госпитализации одного человека.