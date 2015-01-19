​На границе Китая и Мьянмы из-за боев блокированы более 2 тыс. человек

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Около 2 тыс. человек блокированы на границе Китая и Мьянмы из-за продолжительной перестрелки между правительственными войсками и повстанческими военными силами.

Как передает Report, об этом пишет The Times of India.

Отмечается, что среди заблокированных есть граждане Китая.

Перестрелка началась из-за нападения повстанцев на кортеж министра транспорта штата, в результате чего трое полицейских попали в плен.

Как сообщает газета, министру было позволено ехать дальше.

Командир повстанческой армии заявил, что мирные жители будут эвакуированы в безопасное место.