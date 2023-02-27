На границе Китая и Кыргызстана произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6, эпицентр которого располагался на границе Китая и Кыргызстана, произошло в понедельник в 05.58 по времени Астаны (03.58 - бакинское).

Землетрясение магнитудой 5,6, эпицентр которого располагался на границе Китая и Кыргызстана, произошло в понедельник в 05.58 по времени Астаны (03.58 - бакинское).

Как передает Report, об этом заявила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана.

"Эпицентр землетрясения расположен в 278 километрах на юго-восток от города Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Энергетический класс землетрясения 12.1. Магнитуда MPV 5,6. Глубина 10 километров", - говорится в сообщении ведомства.

При этом, по данным сейсмологов, несколькими часами ранее - в 03.42 по времени Астаны (01.42 - бакинское) в том же районе произошло землетрясение магнитудой 5,9, толчки которого ощущались в Алма-Ате силой 2 балла.