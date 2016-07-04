На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на границе Кыргызстана, Таджикистана и Китая в 497 км от Алма-Аты. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция минобразования Казахстана.

"Эпицентр землетрясения расположен в 497 км на юго-запад от города Алма-Ата на границе Кыргызстана, Таджикистана и Китая", — цитирует ведомство агентство "Новости-Казахстан".

Подземные толчки были зафиксированы в 08.24 по алма-атинскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало.