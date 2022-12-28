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На границе Кыргызстана и Китая произошло землетрясение магнитудой 6,2

На границе Кыргызстана и Китая произошло землетрясение магнитудой 6,2 Землетрясение магнитудой 6,2 произошло сегодня вечером с эпицентром на границе Киргизии и Китая, которое ощутили жители Алма-Аты.
Другие страны
28 декабря 2022 г. 22:59
На границе Кыргызстана и Китая произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло сегодня вечером с эпицентром на границе Кыргызстана и Китая, которое ощутили жители Алма-Аты.

Как передает Report, об этом сообщила "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" МЧС Казахстана.

По ее данным, эпицентр стихии располагался в 261 км на юго-восток от города Алма-Аты на границе Китая и Кыргызстана. Очаг залегал на глубине 25 км.

Как уточнили сейсмологи, землетрясение силой 2-3 балла (по шкале МSК-64) ощущалось в Алма-Ате. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям города пояснили, что проводятся мероприятия для выявления возможных последствий землетрясения.

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