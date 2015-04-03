​На границе Йемена и Саудовской Аравии начались столкновения

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Армия Саудовской Аравии вступила в вооруженные столкновения с повстанцами-хуситами на границе с Йеменом.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Боевые действия ведутся у КПП "Альб" и на территории региона Катаф.

По словам источников, саудовская армия ведет бои под прикрытием вертолетов, также в боевых действиях используются "Катюши".

Ранее стало известно, что Китай эвакуировал из Йемена 225 иностранных граждан.