 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​На границе Йемена и Саудовской Аравии начались столкновения

    Боевые действия ведутся у КПП Альб и на территории региона Катаф

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Армия Саудовской Аравии вступила в вооруженные столкновения с повстанцами-хуситами на границе с Йеменом.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

    Боевые действия ведутся у КПП "Альб" и на территории региона Катаф.

    По словам источников, саудовская армия ведет бои под прикрытием вертолетов, также в боевых действиях используются "Катюши".

    Ранее стало известно, что Китай эвакуировал из Йемена 225 иностранных граждан.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi