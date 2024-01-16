На границе Израиля и Египта произошла стрельба

Израильские военнослужащие открыли огонь по нескольким вооруженным подозреваемым в районе границы с Египтом.

Израильские военнослужащие открыли огонь по нескольким вооруженным подозреваемым в районе границы с Египтом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Некоторое время назад около 20 подозреваемых, несколько из которых были вооружены, прибыли с территории Египта в район границы с Израилем. Солдаты ЦАХАЛ, действовавшие в этом районе, открыли огонь по вооруженным лицам", - говорится в заявлении.

"Были зафиксированы попадания", - добавили в пресс-службе.