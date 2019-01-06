На границе Ирака и Ирана произошло землетрясение

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,7 балла было зафиксировано в воскресенье на границе Ирака и Ирана.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 133 километрах к северо-востоку от столицы Ирака Багдада (население около 5,6 миллиона жителей). Очаг залегал на глубине 49 километров.

Данных о пострадавших или разрушениях на данный момент нет.

Напомним, что в результате землетрясения на ирано-иракской границе в конце ноября 2018 года пострадали 634 человека.