Один человек погиб, более 50 пострадали в результате землетрясения в Индии

По меньшей мере один человек погиб и 50 пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло в Индии и также ощущалось в Мьянме и Бангладеш.

Как передает Report, об этом на своем сайте сообщает газета "Times of İndia".

Значительный ущерб нанесен штату Манипур, где в округе Таменглонг находился эпицентр стихии. Пострадал, в том числе, город Импхал, административный центр штата. Там повреждены линии электропередачи, отсутствует телефонная связь, разрушены несколько десятков домов.

Толчки от землетрясения также ощущались в 03:10 по бакинскому местному времени практически во всех северо- восточных и восточных штатах Индии, в том числе, в Западной Бенгалии, Нагаленде, Мегхалае и Аруначал-Прадеше. Там информации о жертвах и разрушениях пока нет. В городе Калькутте, административном центре Западной Бенгалии, многие люди в панике покинули свои дома.

По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 6,9; Геологическая служба США, в свою очередь, сообщила о землетрясении магнитудой 6,8.