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На границе Индии и Непала произошло сильное землетрясение

На границе Индии и Непала произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано на границе Индии и Непала.
Другие страны
3 ноября 2023 г. 23:05
На границе Индии и Непала произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано на границе Индии и Непала.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 36 км к юго-востоку от непальского города Джумла с населением около 9 тыс. человек и в 166 км к северо-востоку от индийского города Бахрайч, в котором проживают около 182 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на очевидцев, что толчки ощущались в индийской столице Нью-Дели. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,6, а Индийский сейсмологический центр - в 6,4.

Информации о жертвах и разрушениях нет.

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