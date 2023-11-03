На границе Индии и Непала произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано на границе Индии и Непала.

Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано на границе Индии и Непала.

Как передает Report , об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 36 км к юго-востоку от непальского города Джумла с населением около 9 тыс. человек и в 166 км к северо-востоку от индийского города Бахрайч, в котором проживают около 182 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на очевидцев, что толчки ощущались в индийской столице Нью-Дели. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,6, а Индийский сейсмологический центр - в 6,4.

Информации о жертвах и разрушениях нет.