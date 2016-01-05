​На границе Грузии и России скопились автомобили из-за снегопада

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Направляющиеся из Грузии в сторону России водители грузовых автомобилей уже несколько дней стоят у границы двух стран, ожидая открытия таможенно-пропускного пункта Ларс без еды и топлива.

Как передает Report, об этом сообщает телекомпания Rustavi 2.

Отмечается, что съемочной группе не удалось добраться до указанного места из-за непогоды. Местные власти пока не подтвердили эту информацию.

По предварительным данным, более 150 автомобилей часами стояли в ожидании очистки дорог при температуре -17°C.

В регионах Грузии четвертый день идет обильный снег, который вызвал множество проблем, в первую очередь в движении на автодорогах.