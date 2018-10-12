На границе Газы шестеро палестинцев погибли, около 60 ранены в стычках с израильскими войсками - ОБНОВЛЕНО

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Шестеро палестинцев погибли, десятки ранены в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

"До шести возросло число палестинцев, которые погибли в столкновениях с израильской армией, раненых - около 60, трое из них находятся в тяжелом состоянии", - сказал он.

*** 19:14

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Двое палестинцев погибли в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

"Двое палестинцев погибли в столкновениях с израильской армией на центральном участке границы сектора Газа", - сказал он.

По его словам, точное число раненых пока не определено.