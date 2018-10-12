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    На границе Газы шестеро палестинцев погибли, около 60 ранены в стычках с израильскими войсками - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Шестеро палестинцев погибли, десятки ранены в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

    "До шести возросло число палестинцев, которые погибли в столкновениях с израильской армией, раненых - около 60, трое из них находятся в тяжелом состоянии", - сказал он.

    *** 19:14

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Двое палестинцев погибли в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

    "Двое палестинцев погибли в столкновениях с израильской армией на центральном участке границы сектора Газа", - сказал он.

    По его словам, точное число раненых пока не определено.

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