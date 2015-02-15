​На границе Дании с Швецией и Германией ведется досмотр всех автомобилей

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ На границе Дании с Швецией и Германией ведется усиленный досмотр всех автомобилей в рамках операции по поиску устроивших стрельбу в Копенгагене.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующая мера были принята по запросу датской стороны.

Ранее в ходе пресс-конференции датская полиция подтвердила гибель человека в результате стрельбы в синагоге в Копенгагене. Таким образом, в ходе двух вооруженных нападений в Дании скончались два человека, пять правоохранителей пострадали. Отмечалось, что первая атака была квалифицирована как теракт.