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    ​На границе Дании с Швецией и Германией ведется досмотр всех автомобилей

    Соответствующая мера были принята по запросу датской стороны

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ На границе Дании с Швецией и Германией ведется усиленный досмотр всех автомобилей в рамках операции по поиску устроивших стрельбу в Копенгагене.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующая мера были принята по запросу датской стороны.

    Ранее в ходе пресс-конференции датская полиция подтвердила гибель человека в результате стрельбы в синагоге в Копенгагене. Таким образом, в ходе двух вооруженных нападений в Дании скончались два человека, пять правоохранителей пострадали. Отмечалось, что первая атака была квалифицирована как теракт.

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