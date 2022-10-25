На границе Болгарии предотвращена контрабанда лекарств гражданином Азербайджана

На таможенном посту Болгарии предотвращен незаконный ввоз в страну лекарственных средств гражданином Азербайджана.

На таможенном посту Болгарии предотвращен незаконный ввоз в страну лекарственных средств гражданином Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на болгарские СМИ.

При досмотре трех автомобилей на таможенном посту "Капитан Андреево" Болгарии были обнаружены лекарства на общую сумму более 150 000 болгарских левов (более 75 тыс. долларов - ред.).

Наибольшая партия была обнаружена в автобусе с турецкими номерами, следовавшем из Турции в Украину через Болгарию. В багажном отделении были обнаружены большое количество таблеток, ампул, флаконов.

Контрабандные лекарственные препараты были изъяты, на нарушителей составлены акты.