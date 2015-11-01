На границе Болгарии обнаружен рефрижератор с мигрантами

Баку. 01 ноября. REPORT.AZ/ Около 130 мигрантов, вероятно приехавших из Сирии, были обнаружены в субботу внутри рефрижератора на турецко-болгарской границе.

Как заявил представитель погранведомства, в грузовике, перевозившем минеральную воду, прятались 38 мужчин, 33 женщины и 58 детей. Состояние здоровья у мигрантов нормальное. Водитель грузовика арестован, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

В конце августа похожий случай произошел недалеко от границы Венгрии и Австрии. В найденном на обочине дороги грузовике были обнаружены тела 59 мужчин, восьми женщин и четырех детей. После этого случая Австрия усилила пограничный контроль.

В среднем при попытке незаконно перейти турецко-болгарскую границу сейчас ежедневно задерживаются около 100 человек.

Большая часть прибывающих в Европу беженцев с Ближнего востока и из Северной Африки стремятся попасть через западные Балканы в Германию, которая только в этом году ожидает по меньшей мере 800 тыс. беженцев. По другим оценкам, число прибывших превысит миллион.

Многим из них будет отказано в предоставлении политического убежища, и, как подтвердил в среду представитель правительства, власти Германии рассматривают возможность использования военных самолетов для ускорения процесса депортации.