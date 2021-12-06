На границе Беларуси со странами Евросоюза скопилось почти 5 тыс. грузовиков

Очереди из большегрузных автомобилей в белорусских пунктах пропуска на границе со странами ЕС увеличились за минувшие выходные более чем на 20%, в понедельник на погранпереходах стоят 4 840 фур.

Очереди из большегрузных автомобилей в белорусских пунктах пропуска на границе со странами ЕС увеличились за минувшие выходные более чем на 20%, в понедельник на погранпереходах стоят 4 840 фур.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Переходы в Литву остаются наиболее загруженными, в настоящий момент там скопилось 2 260 грузовиков. В ведомстве проинформировали, что контрольные службы двух функционирующих польских погранпереходов выполнили договоренности о пропуске фур "лишь на 70%". Кроме того, закрытие перехода "Кузница Белостоцкая" увеличило нагрузку на другие маршруты в ЕС. В очередях на выезд в Польшу стоит 1 470 машин.

В Госпогранкомитете добавили, что грузовой транспорт в Латвию следовал без задержек. Вместе с тем, уточнили в ГПК, отмечалось скопление грузовиков на данном направлении в связи с перераспределением транспортных потоков с иных загруженных маршрутов. На двух погранпереходах в направлении Латвии скопилось 1 110 грузовиков.