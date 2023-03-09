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На границе Беларуси и ЕС скопилась очередь из более чем 560 грузовиков

На границе Беларуси и ЕС скопилась очередь из более чем 560 грузовиков Более 560 грузовых авто ждут в очередях выезда из Беларуси в пунктах пропуска на границе со странами Евросоюза.
Другие страны
9 марта 2023 г. 13:39
На границе Беларуси и ЕС скопилась очередь из более чем 560 грузовиков

Более 560 грузовых авто ждут в очередях выезда из Беларуси в пунктах пропуска на границе со странами Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил в четверг госпогранкомитет республики.

Отмечается, что на утро очереди есть на всех участках границы со странами ЕС. Так, в единственном работающем на оформление грузового транспорта КПП на границе с Польшей "Козловичи" выезда ждут свыше 200 фур. Также очереди грузовиков сформировались почти во всех пунктах пропуска на границе с Литвой, больше всего фур ожидают выезда в пункте пропуска "Каменный Лог" (более 230). Также около 40 грузовиков стоят в очереди в одном из двух пунктов пропуска на границе с Латвией - более 40 фур.

В общей сложности во всех пунктах пропуска на границе с ЕС выезда из Белоруссии ждут более 560 фур. Скопление большегрузов на всех направлениях движения в ЕС в погранкомитете объяснили тем, что за сутки сопредельные контрольные службы пропустили на свою территорию в среднем 48% фур от нормы.

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