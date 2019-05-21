ФСБ: На границе Афганистана и стран СНГ сосредоточены пять тысяч боевиков ИГ

Ответвление террористической организации "Исламское государство" (ИГ) "Вилаят Хорасан" к настоящему времени сосредоточил около 5 тысяч боевиков в северных районах Афганистана, граничащих со странами СНГ.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на открытии заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) в Душанбе.

По его словам, тенденция создания международными террористами новых плацдармов в Северной Африке и в Азии приобретает "устойчивый характер".

"Особое беспокойство вызывает переброска террористических групп в северные провинции Афганистана, граничащие с государствами Содружества. В этих районах филиал ИГИЛ "Вилаят Хорасан" уже сосредоточил около 5 тысяч боевиков. Значительную их часть составляют граждане СНГ, воевавшие в Сирии", - подчеркнул директор ФСБ России.