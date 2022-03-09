На границе Афганистана и Ирана произошло столкновение, двое убиты

В районе Канг провинции Нимроз Афганистана произошло столкновение с пограничными силами Ирана.

В районе Канг провинции Нимроз Афганистана произошло столкновение с пограничными силами Ирана.

Как передает Report со ссылкой на Tolo News, местные официальные лица подтвердили факт столкновения и заявили, что оно началось из-за недопонимания между силами двух сторон.

Согласно источникам, иранские войска перешли на афганскую сторону в районе Канг, где столкнулись с афганскими пограничными войсками, и в результате столкновения двое иранских военнослужащих были убиты.

Местные официальные лица пока не прокомментировали причины столкновения.