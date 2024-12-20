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На горнолыжном курорте Банско в Болгарии сошла лавина

На горнолыжном курорте Банско в Болгарии сошла лавина Два сноубордиста попали под лавину на горнолыжном курорте Банско в Болгарии, один из них погиб.
Другие страны
20 декабря 2024 г. 22:33
На горнолыжном курорте Банско в Болгарии сошла лавина

Два сноубордиста попали под лавину на горнолыжном курорте Банско в Болгарии, один из них погиб.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Болгарское национальное радио.

По его данным, причиной схода лавины стали лыжники-фрирайдеры, которые катались в этом районе вне зоны оборудованных спусков.

Горно-спасательная служба уточнила, что в районе схода лавины находились три сноубордиста, но засыпало снегом только двоих из них. После происшествия третий спортсмен успел вызвать спасателей, обнаружить пострадавших и выкопать их из-под снега, но несмотря на своевременную помощь один из них - 25-летний мужчина, погиб, а другой с травмами был госпитализирован.

В спасательной операции были задействованы семь спасателей и одна специально обученная собака.

Происшествие в Банско стало первым серьезным инцидентом в новом горнолыжном сезоне.

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