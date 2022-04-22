О нас
Аудио новости

На главу МИД Сомали совершено покушение

На главу МИД Сомали совершено покушение Министр иностранных дел Сомали Абдисаид Мусе Али заявил, что на него в четверг было совершено покушение в городе Галькайо в центральной части страны.
Другие страны
22 апреля 2022 г. 05:16
На главу МИД Сомали совершено покушение

Министр иностранных дел Сомали Абдисаид Мусе Али заявил, что на него в четверг было совершено покушение в городе Галькайо в центральной части страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сомалийский новостной портал Shabelle Media Network.

По словам главы МИД, на него напали военнослужащие, подчиняющиеся главе администрации штата Пунтленд Саиду Дени. Абдисаид Мусе Али сказал, что убит один боец его охраны, а также ранен хозяин дома, в котором министр находился.

В свою очередь сомалийский новостной портал Garowe передал, что глава МИД был в гостях у одного из старейшин города Галькайо, когда на него было совершено покушение.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Somalinin xarici işlər nazirinə sui-qəsd cəhdi olub

Самое важное

Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры
21 апреля 2022 г. 16:29
Доказано, что останки, обнаруженные на вершине Фаррух, принадлежат азербайджанцам
Доказано, что останки, обнаруженные на вершине Фаррух, принадлежат азербайджанцам
21 апреля 2022 г. 12:47
Помощник президента и начальник ГПС отправились на границу с Арменией
ФотоПомощник президента и начальник ГПС отправились на границу с Арменией
21 апреля 2022 г. 11:51
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
21 апреля 2022 г. 11:38
Анонсированы темы обсуждений на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше
Анонсированы темы обсуждений на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше
21 апреля 2022 г. 10:20
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
20 апреля 2022 г. 21:11
Захарова: Москва и Баку находятся в контактах по вопросам биобезопасности
Захарова: Москва и Баку находятся в контактах по вопросам биобезопасности
20 апреля 2022 г. 20:13
Госкомитет: На съезде азербайджанцев мира в Шуше будут приняты важные решения
Госкомитет: На съезде азербайджанцев мира в Шуше будут приняты важные решения
20 апреля 2022 г. 12:21
Президент Кыргызстана: Мы готовы к сотрудничеству с нашими азербайджанскими братьями
Президент Кыргызстана: Мы готовы к сотрудничеству с нашими азербайджанскими братьями
20 апреля 2022 г. 12:07
Минобороны Азербайджана обратилось к военнослужащим, желающим получить жилье
Минобороны Азербайджана обратилось к военнослужащим, желающим получить жилье
20 апреля 2022 г. 11:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi