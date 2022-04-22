На главу МИД Сомали совершено покушение

Министр иностранных дел Сомали Абдисаид Мусе Али заявил, что на него в четверг было совершено покушение в городе Галькайо в центральной части страны.
По словам главы МИД, на него напали военнослужащие, подчиняющиеся главе администрации штата Пунтленд Саиду Дени. Абдисаид Мусе Али сказал, что убит один боец его охраны, а также ранен хозяин дома, в котором министр находился.
В свою очередь сомалийский новостной портал Garowe передал, что глава МИД был в гостях у одного из старейшин города Галькайо, когда на него было совершено покушение.