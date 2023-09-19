На Генассамблее ООН не запланированы двусторонние контакты между делегациями Москвы и Вашингтона

Двусторонние контакты между Россией и США на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН не запланированы.

Двусторонние контакты между Россией и США на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН не запланированы.

Как передает Report , об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мне неизвестно о каких-либо двусторонних контактах", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос. Кирби также подчеркнул, что ему "нечего заявить по поводу возможного ответа" США на высылку из России двух американских дипломатов.

"С этим вопросом лучше обратиться в Госдепартамент", - указал он.

Напомним, что неделя высокого уровня ГА ООН пройдет в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Азербайджанскую делегацию на мероприятии возглавит министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

В рамках визита глава азербайджанской дипломатии выступит на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи.

Дж.Байрамов также примет участие в различных мероприятиях, организованных на полях сессии, проведет двусторонние встречи с официальными лицами зарубежных стран.