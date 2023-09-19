О нас

На Генассамблее ООН не запланированы двусторонние контакты между делегациями Москвы и Вашингтона

На Генассамблее ООН не запланированы двусторонние контакты между делегациями Москвы и Вашингтона Двусторонние контакты между Россией и США на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН не запланированы.
Другие страны
19 сентября 2023 г. 02:18
На Генассамблее ООН не запланированы двусторонние контакты между делегациями Москвы и Вашингтона

Двусторонние контакты между Россией и США на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН не запланированы.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мне неизвестно о каких-либо двусторонних контактах", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос. Кирби также подчеркнул, что ему "нечего заявить по поводу возможного ответа" США на высылку из России двух американских дипломатов.

"С этим вопросом лучше обратиться в Госдепартамент", - указал он.

Напомним, что неделя высокого уровня ГА ООН пройдет в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Азербайджанскую делегацию на мероприятии возглавит министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

В рамках визита глава азербайджанской дипломатии выступит на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи.

Дж.Байрамов также примет участие в различных мероприятиях, организованных на полях сессии, проведет двусторонние встречи с официальными лицами зарубежных стран.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT Baş Assambleyasında Rusiya ilə ABŞ arasında ikitərəfli təmaslar planlaşdırılmır

Самое важное

Названы имена еще 10 опознанных среди пропавших без вести - СПИСОК
Названы имена еще 10 опознанных среди пропавших без вести - СПИСОК
18 сентября 2023 г. 17:05
TƏBİB предупреждает население в связи с новым вариантом коронавируса
TƏBİB предупреждает население в связи с новым вариантом коронавируса
18 сентября 2023 г. 16:43
Президент Ильхам Алиев поздравил музыкальную общественность Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил музыкальную общественность Азербайджана
18 сентября 2023 г. 16:26
Президент: Загрязнение Арменией наших территорий минами создает серьезные препятствия проведению эксгумационных работ
Президент: Загрязнение Арменией наших территорий минами создает серьезные препятствия проведению эксгумационных работ
18 сентября 2023 г. 13:46
Али Нагиев: Нам удалось идентифицировать останки еще 10 граждан, один из них - национальный герой Риад Ахмедов
Али Нагиев: Нам удалось идентифицировать останки еще 10 граждан, один из них - национальный герой Риад Ахмедов
18 сентября 2023 г. 11:32
В Лачыне прозвенел первый за 32 года школьный звонок, начались занятия в школе № 2
ФотоВ Лачыне прозвенел первый за 32 года школьный звонок, начались занятия в школе № 2
15 сентября 2023 г. 10:58
МО: ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчыване
МО: ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчыване
14 сентября 2023 г. 17:01
Президент Азербайджана принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе
14 сентября 2023 г. 16:58
МИД Азербайджана: Армения пытается отвлечь внимание от своих провокаций
МИД Азербайджана: Армения пытается отвлечь внимание от своих провокаций
14 сентября 2023 г. 11:32
Азербайджанским военнослужащим, погибшим в ДТП, будет присвоен статус шехида
Азербайджанским военнослужащим, погибшим в ДТП, будет присвоен статус шехида
14 сентября 2023 г. 11:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi