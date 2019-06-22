На Гавайях при крушении самолета погибли девять человек

Двухмоторный самолет King Air потерпел крушение в северной части американского штата Гавайи, девять человек, находившиеся на борту, погибли.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает департамент транспорта штата.

"С глубокой печалью департамент транспорта Гавайев сообщает, что на борту двухмоторного самолета King Air, который упал возле аэропорта Dillingham Airfield, было девять человек. Предположительно, никто не выжил", - говорится в официальном Twitter-аккаунте ведомства.