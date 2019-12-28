На Гавайях после крушения вертолета найдены тела шести погибших - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Тела шести человек обнаружены на острове Кауаи (штат Гавайи), где сутки назад пропал с экранов радаров прогулочный вертолет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания NBC.

Связь с вертолетом была потеряна в четверг. На борту находились пилот и шесть пассажиров, двое из которых, предположительно, были несовершеннолетними, уточнила Береговая охрана США. Судьба седьмого человека пока неизвестна.

Береговая охрана проводила поисково-спасательную операцию силами экипажей самолета HC-130 Hercules, вертолета MH-65 Dolphin, быстроходного катера William Hart. ВМС США предоставили многоцелевой вертолет для выполнения задач на море MH-60R Seahawk.

Полиция округа Кауаи ранее на своей странице в Facebook подтвердила обнаружение обломков гражданского вертолета. Он, предположительно, врезался в одну из гор.

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Спасатели обнаружили обломки вертолета, пропавшего в районе острова Кауаи в американском штате Гавайи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство Reuters.

По его данным, вертолет упал в районе национального парка Коук, неподалеку от каньона Ваймеа в северо-западной части острова. "Мы подключили дополнительные ресурсы, поиск выживших продолжается", - приводит Reuters заявление полиции Кауаи. О судьбе пилота и шести пассажиров не сообщается.

Вертолет, на борту которого находились семь человек, пропал во время полета на побережье Напали острова Кауаи на Гавайях. Береговая охрана США задействовала в поисково-спасательной операции вертолет, катер и другие ресурсы.