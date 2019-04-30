На Гавайях погибли три человека в результате падения вертолета - ФОТО - ВИДЕО

Три человека погибли в результате падения вертолета на оживленную улицу в городе Каилуа на Гавайях, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Отмечается, что вертолет потерял управление и после падения загорелся. Случайные свидетели произошедшего при помощи садовых шлангов пытались потушить пламя, им удалось извлечь по меньшей мере одного человека из горящего воздушного судна.

Соседи приложили усилия, пытаясь потушить огонь, а также стараясь извлечь пострадавших из горящего воздушного судна. Смерть всех трех жертв была констатирована на месте происшествия.

В результате падения вертолета разлетелись обломки, был сильно поврежден автомобиль.