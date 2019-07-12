На Гавайях 30 пассажиров лайнера Air Canada госпитализировали после турбулентности

Тридцать человек доставлены в больницу Гонолулу (Гавайи, США) после того, как лайнер авиакомпании Air Canada попал в сильную турбулентность над Тихим океаном.

Как передаёт Report, об этом сообщил телеканал CBC.

Всего пострадали 37 человек, из них 30 доставлены в больницу. У девяти из них диагностированы серьезные травмы. В основном люди получили ушибы головы, шеи, спины, рваные раны, повреждения конечностей. Среди пострадавших - дети и пожилые люди.

Boeing 777-200 следовал из Торонто в Сидней с остановкой на дозаправку в Ванкувере. После вылета из Канады примерно в 966 км к юго-западу от Гонолулу на высоте 10 973 м самолет попал в сильную турбулентность, после чего был вынужден вернуться в США. На борту лайнера находились 269 пассажиров и 15 членов экипажа.

Остальных пассажиров разместили в гостинице. Они вылетят в Австралию в ближайшее время.