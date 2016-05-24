 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​На Гавайях при крушении легкомоторного самолета погибли пять человек

    Крушение произошло в понедельник недалеко от аэропорта Порт-Аллен

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Жертвами крушения легкомоторного самолета на острове Кауаи американского штата Гавайи стали пять человек.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Hawaii News Now.

    Крушение произошло в понедельник недалеко от аэропорта Порт-Аллен. На борту кроме пилота находились два инструктора по парашютному спорту и два туриста.

    Власти сообщили, что четыре человека погибли на месте, пятая жертва скончалась от полученных травм в госпитале.

    Причина крушения пока не установлена.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi