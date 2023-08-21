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На Гавайях после пожаров более 1 000 человек числятся пропавшими без вести

На Гавайях после пожаров более 1 000 человек числятся пропавшими без вести Поисковые операции продолжаются на острове Мауи, где более 1 000 человек числятся пропавшими без вести после пожаров.
Другие страны
21 августа 2023 г. 01:43
На Гавайях после пожаров более 1 000 человек числятся пропавшими без вести

Поисковые операции продолжаются на острове Мауи, где более 1 000 человек числятся пропавшими без вести после пожаров.

Как передает Report, об этом сообщил губернатор американского штата Гавайи Джош Грин в эфире телеканала CBS.

"Более 1 000 числятся пропавшими без вести, около 1 050 человек. Их поиски потребует еще несколько недель. 85% пострадавших территорий были осмотрены. Теперь мы обследуем большие здания, что требует расчистки этажей и конструкций. На эти оставшиеся 15% могут уйти недели", - сказал он.

Лесной пожар начался на острове Мауи 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел. Пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за последнее столетие. Ущерб от "крупнейшего стихийного бедствия" в истории штата оценивается в 6 млрд долларов.

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Версия на азербайджанском языке Havayda meşə yanğınları nəticəsində mindən çox insan itkin düşüb

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