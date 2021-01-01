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На Гавайях официально запретили продажу солнцезащитных кремов

На Гавайях официально запретили продажу солнцезащитных кремов Речь идет о кремах, содержащих вещества, которые наносят вред коралловым рифам
Другие страны
1 января 2021 г. 14:50
На Гавайях официально запретили продажу солнцезащитных кремов

Закон, запрещающий продажу солнцезащитных кремов, содержащих вещества, которые наносят вред коралловым рифам, вступил в пятницу в силу в штате Гавайи.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американские источники.

Соответствующая инициатива была одобрена местными законодателями еще в мае 2018 года, а спустя два месяца законопроект подписал губернатор штата демократ Дэвид Иге. "Это всего лишь один маленький шаг к защите и восстановлению гавайских коралловых рифов", - отметил тогда губернатор.

Таким образом с 1 января 2021 года Гавайи официально стали первым штатом, где запрещена продажа солнцезащитных кремов с содержанием химических веществ оксибензон и октиноксант. В законе содержится единственное исключение, которое допускает продажу подобных средств по предписанию врача.

Гавайские власти ссылаются на выводы ученых, которые установили, что оксибензон и октиноксант представляют угрозу для коралловых рифов, которые являются жизненно важной частью экосистемы океана и привлекают на острова множество туристов. Воздействие этих двух химических веществ приводит к тому, что коралловые рифы обесцвечиваются, деформируются, меняется ДНК образующих их организмов, и в конечном счете они умирают. Особенно сильное негативное влияние химикаты оказывают на молодые кораллы.

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