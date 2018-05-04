На Гавайях началась эвакуация из-за извержения вулкана - ВИДЕО

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Вулкан Килауэа на Большом острове на Гавайях начал выбрасывать потоки лавы и пепел. Местные власти эвакуируют около 1,5 тысячи человек из населенного пункта Леилани-Эстейтс, который оказался в зоне бедствия, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Накануне в районе вулкана Геологическая служба США зафиксировала несколько подземных толчков магнитудой до 5,0.

Отметим, что Килауэа считается одним из самых активных действующих вулканов в мире.