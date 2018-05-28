На Гавайях из-за извержения вулкана возникла угроза утечки ядовитого газа с электростанции

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Потоки лавы, которую извергает вулкан Килауэа в восточной части острова Гавайи, крупнейшего в одноименном архипелаге, приблизились в воскресенье к геотермальной электростанции, в связи с чем появилась угроза выбросов токсичного газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей сотрудников чрезвычайных служб.

Раскаленная масса из расплавленных горных пород находится примерно в 40 метрах от одного из колодцев электростанции. В случае, если лава попадет в него, выделится сероводород, опасный для человека. В целях безопасности колодец закрыли, пока утечек газа не зафиксировано.

Как отмечает агентство, недалеко от электростанции находится несколько поселков. По оценкам специалистов, движение лавы в воскресенье приостановилось.

Извержение вулкана Килауэа началось 3 мая и сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9. Эпицентр подземных толчков находился в 25,5 километра к юго-западу от особой зоны Хавайиан-Пэрадайс-Парк (округ Пуна) с населением чуть более 11 тыс. человек. По данным Геологической службы США, извержение вулкана значительно усилилось 17 мая. Из-за его повышенной активности существует угроза еще более сильных извержений, сопровождающихся взрывами.

Власти штата 9 мая объявили округ Пуна, близ которого расположен вулкан, зоной стихийного бедствия. На острове был объявлен самый высокий уровень тревоги - красный. Президент США Дональд Трамп удовлетворил запрос о выделении помощи острову Гавайи в связи с последствиями извержения вулкана. Всего из зоны, затронутой ударом стихии, эвакуированы более двух тыс. человек.