По меньшей мере два человека стали жертвами инцидента, связанного с фейерверками на Гавайях.

Как передает Report , об этом сообщил портал Hawaii News Now.

По сведениям издания, в результате происшествия пострадали 22 человека.

Инцидент произошел в Гонолулу в новогоднюю ночь, экстренные службы оказывают помощь пострадавшим.