На Гавайях число погибших в результате пожаров выросло до 106

Число погибших в результате пожаров на гавайском острове Мауи увеличилось до 106 человек.

Число погибших в результате пожаров на гавайском острове Мауи увеличилось до 106 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте местных властей.

"Общее число жертв составляет 106 человек", - указано в сообщении. Власти заявили, что полиция начала процесс установления личностей погибших. К настоящему моменту удалось опознать пять человек.

Ко вторнику команды спасателей смогли обыскать около трети территории, которая была охвачена пожарами. "В течение нескольких недель мы сможем установить, кто погиб. Но процесс будет очень трудным", - заявил телеканалу CNN губернатор штата Гавайи Джош Грин. Ранее он сообщил, что число погибших, вероятнее всего, будет расти.

Лесной пожар начался на гавайском острове Мауи 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел. Без жилья остались не менее 4,5 тыс. человек.

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Число жертв лесных пожаров в штате Гавайи достигло 101.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом сообщил губернатор штата Джош Грин.

Как подчеркнул Грин, ожидается, что в ближайшие дни количество погибших будет расти. По его словам, спасатели продолжают поиски, к настоящему моменту опознаны лишь четыре жертвы.

Лесной пожар начался на острове Мауи 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел. Пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за последнее столетие. Грин ранее сообщал, что ущерб от "крупнейшего стихийного бедствия" в истории штата оценивается в 6 млрд долларов США.