На Гаити во время массового побега заключенных погибли 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли во время побега нескольких тысяч заключенных из тюрьмы в Порт-о-Пренсе на Гаити.

По меньшей мере 10 человек погибли во время побега нескольких тысяч заключенных из тюрьмы в Порт-о-Пренсе на Гаити.

Как передает Report, об этом сообщает France-Presse (AFP).

"Мы насчитали много тел заключенных", - приводит агентство слова генерального секретаря национальной сети по защите прав человека Пьера Эсперанса.

Корреспондент AFP, побывавший в окрестностях тюрьмы, увидел около 10 тел с пулевыми ранениями.

Ранее члены вооруженных группировок совершили нападение на главную тюрьму страны в Порт-о-Пренсе и выпустили несколько сотен содержавшихся там заключенных.