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На Гаити во время массового побега заключенных погибли 10 человек

На Гаити во время массового побега заключенных погибли 10 человек По меньшей мере 10 человек погибли во время побега нескольких тысяч заключенных из тюрьмы в Порт-о-Пренсе на Гаити.
Другие страны
4 марта 2024 г. 04:38
На Гаити во время массового побега заключенных погибли 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли во время побега нескольких тысяч заключенных из тюрьмы в Порт-о-Пренсе на Гаити.

Как передает Report, об этом сообщает France-Presse (AFP).

"Мы насчитали много тел заключенных", - приводит агентство слова генерального секретаря национальной сети по защите прав человека Пьера Эсперанса.

Корреспондент AFP, побывавший в окрестностях тюрьмы, увидел около 10 тел с пулевыми ранениями.

Ранее члены вооруженных группировок совершили нападение на главную тюрьму страны в Порт-о-Пренсе и выпустили несколько сотен содержавшихся там заключенных.

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Версия на азербайджанском языке AFP: Haitidə məhbusların kütləvi şəkildə qaçması zamanı 10 nəfər ölüb

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