На Гаити из-за сильных дождей погибли не менее шести человек

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Не прекращающиеся несколько дней ливни привели к сильным наводнениям на северо-востоке Гаити.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, жертвами разгула стихии стали не менее шести человек.

Десятки домов оказались полностью разрушены, многие крестьяне потеряли весь свой урожай.

Метеорологи предупреждают, что сильные дожди будут идти в стране еще несколько дней. Власти просят людей соблюдать осторожность и быть готовыми к эвакуации в случае необходимости.