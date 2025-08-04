На Гаити бандиты похитили детей и ирландку из приюта для инвалидов

В столичной коммуне Кенскоф на Гаити вооруженные преступники атаковали приют для детей с ограниченными возможностями.

В столичной коммуне Кенскоф на Гаити вооруженные преступники атаковали приют для детей с ограниченными возможностями.

Как передает Report, об этом сообщает местное радио RTVF и Fierté FM.

В результате нападения были похищены несколько человек, среди которых директор заведения и ирландская гуманитарная работница.

Инцидент произошел ранним утром в приюте Nos Petits Frères et Sœurs, расположенном в районе Тет Буапен.

Злоумышленники прорвались внутрь, проломив стену, чтобы проникнуть в помещение, где находились дети с инвалидностью.

По информации Radio RTVF, за атакой стоит объединение гаитянских банд под названием Вив-Ансам. Главной целью преступников оказались именно дети. Среди похищенных — ирландская гражданка и сотрудница приюта госпожа Джина.

Официальных комментариев от правоохранительных органов и властей Гаити пока не поступало.