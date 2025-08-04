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На Гаити бандиты похитили детей и ирландку из приюта для инвалидов

На Гаити бандиты похитили детей и ирландку из приюта для инвалидов В столичной коммуне Кенскоф на Гаити вооруженные преступники атаковали приют для детей с ограниченными возможностями.
Другие страны
4 августа 2025 г. 08:53
На Гаити бандиты похитили детей и ирландку из приюта для инвалидов

В столичной коммуне Кенскоф на Гаити вооруженные преступники атаковали приют для детей с ограниченными возможностями.

Как передает Report, об этом сообщает местное радио RTVF и Fierté FM.

В результате нападения были похищены несколько человек, среди которых директор заведения и ирландская гуманитарная работница.

Инцидент произошел ранним утром в приюте Nos Petits Frères et Sœurs, расположенном в районе Тет Буапен.
Злоумышленники прорвались внутрь, проломив стену, чтобы проникнуть в помещение, где находились дети с инвалидностью.

По информации Radio RTVF, за атакой стоит объединение гаитянских банд под названием Вив-Ансам. Главной целью преступников оказались именно дети. Среди похищенных — ирландская гражданка и сотрудница приюта госпожа Джина.

Официальных комментариев от правоохранительных органов и властей Гаити пока не поступало.

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Версия на английском языке Gangs kidnap disabled children from shelter in Haiti
Версия на азербайджанском языке Haitidə quldurlar sığınacaqdan əlil uşaqları qaçırıblar

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