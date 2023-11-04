На Францию обрушится второй ураган

Сильные ветры, ливни и высокие волны, как ожидается, обрушатся в субботу на запад Франции с Атлантики, на смену урагану "Киаран" придет ураган "Домингос".

Сильные ветры, ливни и высокие волны, как ожидается, обрушатся в субботу на запад Франции с Атлантики, на смену урагану "Киаран" придет ураган "Домингос".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают французские СМИ.

Национальная метеорологическая служба Метео-Франс объявит "оранжевую" степень опасности, начиная с вечера, для десяти департаментов страны ввиду приближения "Домингос".

Франция, Испания и север Португалии в субботу могут быть затронуты очень сильными ветрами и ливнями, начиная со второй половины дня.

По прогнозу метеорологов, область низкого атмосферного давления, пришедшая из Северной Америки, накроет в субботу западную Францию с меньшей интенсивностью, чем "Киаран", но принесет сильные проливные дожди.

В минувший четверг от урагана "Киаран" в Западной Европе погибли 13 человек. Ураган принес сильные ливни и ветер, максимальная скорость порывов которого в некоторых местах достигала 200 км/ч. Были повреждены жилые дома, нарушена работа транспорта, заблокированы дороги из-за поваленных деревьев.