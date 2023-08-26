О нас

На Францию обрушились мощные грозы с градом

На Францию обрушились мощные грозы с градом На смену аномальной жаре в ряд департаментов Франции в регионе Овернь - Рона - Альпы в ночь на субботу пришли мощные грозы, сопровождавшиеся градом и сильными порывами ветра.
Другие страны
26 августа 2023 г. 15:23
На Францию обрушились мощные грозы с градом

На смену аномальной жаре в ряд департаментов Франции в регионе Овернь - Рона - Альпы в ночь на субботу пришли мощные грозы, сопровождавшиеся градом и сильными порывами ветра.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Накануне национальная метеорологическая служба Метео-Франс объявила "оранжевый" уровень погодной опасности в 22 департаментах страны. Особенно это касалось территорий в долине Роны, еще на днях устанавливавших рекорды высоких температур до 40 и выше градусов по Цельсию.

"Начали с силой падать огромные градины, это было невероятное зрелище. Наблюдая все это из окон, мы всерьез опасались, что будут побиты лобовые стекла автомашин", - рассказал телеканалу BFMTV житель департамента Дром, добавив, что град напугал пасшихся лошадей, которые начали метаться, и разбил лампочки в развешанных гирляндах.

В соседнем департаменте Ардеш град местами полностью покрыл землю. Неподалеку, в Верхней Луаре, град повредил кровли и окна, уничтожил садовые и сельскохозяйственные посадки. Очевидцы утверждают, что иные градины "достигали размера теннисного мяча".

За последние 48 часов во Франции зарегистрирована 91 тыс. молний. Метео-Франс обещает новые грозы на субботу. Высокий "оранжевый" уровень объявлен в шести департаментах. Но, по данным метеорологической службы, грозы как таковые ожидаются в разных местах страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
25 августа 2023 г. 15:54
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
21 августа 2023 г. 17:47
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
17 августа 2023 г. 13:20
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в гуманитарной катастрофе
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в "гуманитарной катастрофе"
16 августа 2023 г. 18:04
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
16 августа 2023 г. 11:40
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
16 августа 2023 г. 11:15
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi