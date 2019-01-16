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    На форуме в Давосе примут участие шесть комиссаров ЕС

    Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет с 22 по 25 января

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Шестеро членов Еврокомиссии, а также главный переговорщик от Евросоюза по Brexit Мишель Барнье примут участие в предстоящем  Всемирном экономическом форуме в Давосе, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "От Еврокомиссии участие подтвердили вице-председатель Юрки Катайнен, еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси, еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем, еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер, еврокомиссар по исследованиям, науке и инновациям Карлос Моедас и еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан", - сообщили в Еврокомиссии.

    Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет с 22 по 25 января. 

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