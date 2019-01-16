На форуме в Давосе примут участие шесть комиссаров ЕС

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Шестеро членов Еврокомиссии, а также главный переговорщик от Евросоюза по Brexit Мишель Барнье примут участие в предстоящем Всемирном экономическом форуме в Давосе, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"От Еврокомиссии участие подтвердили вице-председатель, еврокомиссар по экономике и финансам, еврокомиссар по торговле, еврокомиссар по бюджету, еврокомиссар по исследованиям, науке и инновациями еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению", - сообщили в Еврокомиссии.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет с 22 по 25 января.