На фоне массовой вспышки ботулизма в РФ конфисковано 172 т продукции

В связи с массовыми жалобами на симптомы ботулизма в Москве и регионах РФ более 172 тонн продукции было изъято из оборота.

В связи с массовыми жалобами на симптомы ботулизма в Москве и регионах РФ более 172 тонн продукции было изъято из оборота.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы Роспотребнадзора РФ.

"Источником заражения послужила продукция "Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке" <...>. Процесс приготовления фасоли организован с нарушением всех требований и норм", - говорится в сообщении.

По оценке доктора медицинских наук Владимира Никифорова, вспышка заболевания в РФ является беспрецедентной по числу заразившихся.

По последним данным, в четырех регионах России выявлено 169 случаев ботулизма. Подтвержденные случаи были зафиксированы в Москве, Московской и Нижегородской областях, а также в Татарстане. В частности, в Москве более 120 человек обратились за медицинской помощью с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии.

Ботулизм - тяжелое заболевание, характеризующееся поражением нервной системы, сопровождающееся симптомами расстройств ЖКТ, зрения и общей мышечной слабостью.