На фоне кризиса с мигрантами в Техасе дальнобойщики едут на акции к южной границе США

Колонны дальнобойщиков отправятся на следующей неделе на южную границу США, чтобы потребовать от правительства перекрыть поток нелегальной миграции.

Колонны дальнобойщиков отправятся на следующей неделе на южную границу США, чтобы потребовать от правительства перекрыть поток нелегальной миграции.

Об этом передает Report со ссылкой на местные СМИ.

"Мирные собрания", которые выглядят как развитие конфликта между федеральным центром и республиканскими регионами, назначены на 3 февраля в приграничных городах Игл-Пасс, штат Техас, Таксон, штат Аризона, и Сан-Диего, штат Калифорния.

"Обращаемся ко всем дальнобойщикам, байкерам, сотрудникам правоохранительных органов, ветеранам, военным, выборным представителям, владельцам бизнеса, фермерам и свободолюбивым американцам. Настало время, чтобы мы, народ, мирно собрались в защиту наших конституционных прав и потребовали от нашего правительства принять меры, и обезопасили нашу границу", — призвали организаторы.

Конгрессмен из Техаса Кит Селф написал в социальной сети Х, что участвовать в акции уже планируют "тысячи" человек, в том числе дальнобойщики из Канады, чей протест против коронавирусных ограничений на родине был подавлен властями.

Республиканцы обвиняют демократическую администрацию в углублении миграционного кризиса.