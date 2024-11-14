На Филиппины обрушился тайфун "Усаги"

Тайфун "Усаги" достиг северо-восточного побережья Филиппин.

Тайфун "Усаги" достиг северо-восточного побережья Филиппин.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Associated Press.

Тайфун обрушился на провинцию Кагаян на Лусоне, крупнейшем острове филиппинского архипелага, днем по местному времени. Максимальная скорость ветра в зоне действия тайфуна на тот момент составляла 49 м/с. Порывы ветра достигали 66 м/с.

Метеорологи предупреждают о ливнях и оползнях. Высота штормовых волн в прибрежных районах может достигать трех метров.

Накануне власти эвакуировали более 20 тыс. жителей.

По прогнозам метеорологов, тайфун продолжит движение в северо-западном направлении, а затем двинется на Тайвань.

"Усаги" стал пятым тайфуном на Филиппинах за последние три недели.

Ранее на этой неделе по Филиппинам ударил тайфун "Тораджи".