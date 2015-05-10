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    ​На Филиппины надвигается тайфун

    Власти провинций Исабела и Кагаян сообщают, что жители прибрежных районов эвакуированы

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Жители северо-восточных районов Филиппин готовятся к надвигающемуся тайфуну "Ноул", сообщает Report со ссылкой на BBC.

    Скорость ветра в его эпицентре достигает 180 км в час.

    Тайфун приближается к острову Лусон.

    Власти провинций Исабела и Кагаян сообщают, что жители прибрежных районов эвакуированы, а во многих районах устроены склады с продовольствием на случай перебоев с доставками.

    В связи с надвигающимся тайфуном отменены авиарейсы, приостановлено паромное сообщение.

    Кроме того, более 10 тыс. человек были эвакуированы из зоны извержения вулкана Булусан на острове Лусон.

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