​На Филиппины надвигается тайфун

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Жители северо-восточных районов Филиппин готовятся к надвигающемуся тайфуну "Ноул", сообщает Report со ссылкой на BBC.

Скорость ветра в его эпицентре достигает 180 км в час.

Тайфун приближается к острову Лусон.

Власти провинций Исабела и Кагаян сообщают, что жители прибрежных районов эвакуированы, а во многих районах устроены склады с продовольствием на случай перебоев с доставками.

В связи с надвигающимся тайфуном отменены авиарейсы, приостановлено паромное сообщение.

Кроме того, более 10 тыс. человек были эвакуированы из зоны извержения вулкана Булусан на острове Лусон.