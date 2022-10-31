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На Филиппинах жертвами шторма "Налджи" стали 98 человек

На Филиппинах жертвами шторма "Налджи" стали 98 человек Более 1,81 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи" на филиппинском острове Лусон.
Другие страны
31 октября 2022 г. 05:22
На Филиппинах жертвами шторма Налджи стали 98 человек

Более 1,81 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи" на филиппинском острове Лусон.

Как передает Report, согласно опубликованному отчету Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, жертвами стали 98 человек.

По данным ведомства, 912,1 тыс. перемещенных лиц находятся в 27,1 тыс. эвакуационных центров. Более 105,7 тыс. человек заранее покинули свои дома. По меньшей мере 69 человек получили различные травмы, 63 числятся пропавшими без вести.

Шторм повредил 3,49 тыс. домов и уничтожил 689. Ущерб, нанесенный 37 инфраструктурным объектам, оценивается в 757,8 млн песо (13,04 млн долларов). В результате удара стихии повреждены 364 дороги и 82 моста. В 263 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 94 оно уже восстановлено, в 42 муниципалитетах остаются проблемы со связью, в семи - с водоснабжением.

Приостановлены занятия в 670 учебных заведениях и работа на 229 предприятиях. В 158 городах и муниципалитетах действует режим бедствия. На оказание помощи правительством уже выделено 32,3 млн песо (555,8 тыс. долларов). Ущерб сельскому хозяйству оценивается в 435,4 млн песо (7,49 млн долларов).

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Версия на азербайджанском языке Filippində tropik tufanda ölənlərin sayı 98-ə çatıb

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