О нас

На Филиппинах жертвами шторма "Налджи" стали 158 человек

На Филиппинах жертвами шторма "Налджи" стали 158 человек Более 4,84 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи", обрушившимся на Филиппины.
Другие страны
8 ноября 2022 г. 06:33
На Филиппинах жертвами шторма Налджи стали 158 человек

Более 4,84 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи", обрушившимся на Филиппины.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

По данным ведомства, 491 тыс. перемещенных лиц продолжают находиться в 368 эвакуационных центрах. Более 355,4 тыс. человек заранее покинули свои дома. По меньшей мере 158 человек стали жертвами шторма, 142 получили различные травмы, 34 числятся пропавшими без вести. В 13 регионах республики зафиксировано 1,6 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.

Шторм повредил 48,23 тыс. домов и уничтожил более 4,97 тыс. Ущерб, нанесенный 802 инфраструктурным объектам, оценивается в 4,51 млрд песо (77,29 млн долларов). В результате удара стихии повреждены 523 дороги и 132 моста, затронута работа девяти аэропортов и 121 морского порта. В 363 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 266 оно уже восстановлено, в 37 муниципалитетах остаются проблемы со связью, в шести - с водоснабжением.

Приостановлены занятия в 666 учебных заведениях и работа на 223 предприятиях. В 522 городах действует режим бедствия.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
5 ноября 2022 г. 12:58
Ветеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
ФотоВетеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
5 ноября 2022 г. 11:37
В Баку завершилась подготовка к Дню Победы
ФотоВ Баку завершилась подготовка к Дню Победы
5 ноября 2022 г. 10:36
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
1 ноября 2022 г. 16:33
ВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
ФотоВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
1 ноября 2022 г. 11:39
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
1 ноября 2022 г. 10:47
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
28 октября 2022 г. 15:09
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
28 октября 2022 г. 13:21
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
28 октября 2022 г. 11:07
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
27 октября 2022 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi