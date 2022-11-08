На Филиппинах жертвами шторма "Налджи" стали 158 человек

Более 4,84 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи", обрушившимся на Филиппины.

Более 4,84 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи", обрушившимся на Филиппины.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

По данным ведомства, 491 тыс. перемещенных лиц продолжают находиться в 368 эвакуационных центрах. Более 355,4 тыс. человек заранее покинули свои дома. По меньшей мере 158 человек стали жертвами шторма, 142 получили различные травмы, 34 числятся пропавшими без вести. В 13 регионах республики зафиксировано 1,6 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.

Шторм повредил 48,23 тыс. домов и уничтожил более 4,97 тыс. Ущерб, нанесенный 802 инфраструктурным объектам, оценивается в 4,51 млрд песо (77,29 млн долларов). В результате удара стихии повреждены 523 дороги и 132 моста, затронута работа девяти аэропортов и 121 морского порта. В 363 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 266 оно уже восстановлено, в 37 муниципалитетах остаются проблемы со связью, в шести - с водоснабжением.

Приостановлены занятия в 666 учебных заведениях и работа на 223 предприятиях. В 522 городах действует режим бедствия.