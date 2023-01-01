На Филиппинах закрыли воздушное пространство над столицей

Власти Филиппин приостановили полеты в Манилу и из нее из-за неисправности системы управления воздушным движением, что также помешало использовать воздушное пространство авиакомпаниям, следующим в другие пункты назначения по стране.

Власти Филиппин приостановили полеты в Манилу и из нее из-за неисправности системы управления воздушным движением, что также помешало использовать воздушное пространство авиакомпаниям, следующим в другие пункты назначения по стране.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщило агентство Reuters.

Министр транспорта Филиппин Хайме Баутиста извинился за неудобства перед пассажирами. По его словам инцидент произошел из-за отключения электроэнергии в центральной системе управления воздушным движением, что также повлияло на работу всех аэропортов страны.

Всего в результате происшествия были задержаны 282 рейса.