На Филиппинах закрыли воздушное пространство над столицей

Власти Филиппин приостановили полеты в Манилу и из нее из-за неисправности системы управления воздушным движением, что также помешало использовать воздушное пространство авиакомпаниям, следующим в другие пункты назначения по стране.
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Министр транспорта Филиппин Хайме Баутиста извинился за неудобства перед пассажирами. По его словам инцидент произошел из-за отключения электроэнергии в центральной системе управления воздушным движением, что также повлияло на работу всех аэропортов страны.
Всего в результате происшествия были задержаны 282 рейса.